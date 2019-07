Ballard Power wird erneut Busse mit der hauseigenen Technologie ausstatten. Der Bushersteller Wrightbus möchte 15 Brennstoffzellen-Module vom Typ FCveloCity-HD beziehen. Das Projekt erhält finanzielle Unterstützung durch das europäische JIVE-Programm (Joint Initiative for Hydrogen Vehicles Across Europe), die Fahrzeuge sollen dann in der schottischen Stadt Aberdeen zum Einsatz kommen. Der Auftrag kommt aus Sicht der Ballard-Bullen zu einem attraktiven Zeitpunkt.Denn die Ballard-Power-Aktie konnte ...

