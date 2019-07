Die Baader Bank hat die Einstufung für Clariant auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Franken belassen, die Aktie aber von der "Top Pick"-Liste genommen. Schockiert zeigte sich Analyst Markus Mayer gleich in dreifacher Hinsicht. Mit dem Rücktritt des Chefs, dem Abbruch der Verhandlungen über eine Zusammenarbeit mit Sabic und desaströsen Zahlen für das zweite Quartal sei dem Chemiekonzern ein unrühmliches Triple gelungen, schrieb der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Immerhin könnte Sabic nun ein Angebot zur Komplettübernahme vorlegen./mf/elm

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:33 / CEST

ISIN CH0012142631

AXC0165 2019-07-25/11:23