Der wichtigste deutsche Konjunkturindikator, das Ifo-Geschäftsklima, ist im Juli den vierten Monat infolge gefallen. Damit sank der Wert auf den tiefsten Stand seit April 2013. Analysten hatten zwar eine Verschlechterung erwartet, aber nicht in diesem Ausmaß. Was Ökonomen zur Stimmung in der deutschen Wirtschaft sagen:

Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW):

"Der erneute deutliche Rückgang verheißt nichts Gutes. Mit der von vielen erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr wird es wohl nichts werden. Vielmehr wächst die Gefahr eines fortgesetzten Abschwungs oder sogar einer Rezession. Zumal sich das Geschäftsklima in den Reigen der anderen schwachen Frühindikatoren einreiht."

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe:

"Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stimmt die deutsche Wirtschaft auf eine Rezession ein. Das hört sich nicht gut an - ist es auch nicht. (...) Damit könnte das BIP auch im dritten Quartal ein Minus ausweisen. Nach gängiger Definition wäre damit Deutschland in der Rezession angelangt. Allerdings sollte von einer 'technischen Rezession' gesprochen werden, denn die wirtschaftliche Flaute hinterlässt noch keine deutlichen Bremsspuren am Arbeitsmarkt. Für den Einzelnen ist die wirtschaftliche Flaute bislang also lediglich latent spürbar."

Patrick Boldt, Experte der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba):

"Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im laufenden Monat weiter eingetrübt. Zudem liegt der Indikator unter den Erwartungen. Eine Belebung der konjunkturellen Dynamik zeichnet sich mit der Datenveröffentlichung nicht ab. Die Spekulationen auf geldpolitische Lockerungsmaßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank bleiben somit bestehen."

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank:

"Das Ifo-Geschäftsklima ist im Juli unerwartet deutlich eingebrochen (95,7 nach 97,5). Sogar die bisher krisenresistente Dienstleitungswirtschaft erlitt einen empfindlichen Dämpfer. Damit zeigen alle wichtigen Frühindikatoren weiter klar nach unten. Es ist weit und breit nichts zu sehen von der vielerorts erhofften Erholung im zweiten Halbjahr. Deutschland befindet sich in einem Graubereich zwischen einer markanten Wachstumsabschwächung und einer Rezession. Die EZB dürfte ihre Geldpolitik deutlich lockern, wenn nicht wie von uns erwartet heute, dann spätestens im September."

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt ING-Bank Deutschland:

"Insgesamt steht die deutsche Wirtschaft aktuell an einem gefährlichen Scheideweg. Die kraftvolle Rezessions-Versicherung, die Inlandsnachfrage, zerbröckelt. Vor dem Hintergrund einer konstant schwächelnden Stimmung ist es zweifelhaft, ob sich die Inlandsnachfrage ohne externe Unterstützung, wie ein fiskalischer Anreiz oder Entspannung bei den Handelskonflikten, erholen kann."

Bernd Krampen, Analyst der NordLB:

"Wie erwartet ist der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex gefallen - allerdings deutlicher als befürchtet auf 95,7. Dies zeugt von einer sich rasant verdüsternden Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Sentix und ZEW deuteten die Tendenz an. Die Damoklesschwerter wie Handelskonflikte und Brexit hängen auch ganz konkret über Deutschland. Auch die Geschehnisse im Persischen Golf verunsichern. Die Dynamik ist am Boden, mit einem Negativwachstum im II. Quartal ist zu rechnen. Insofern müssen Impulse her, sonst könnte sich die deutsche Wirtschaft im Herbst bereits in einer (technischen) Rezession befinden." /elm/jsl/nas

