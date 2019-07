Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe. Der Rebound der Tesla-Aktie sei gestern schlagartig beendet worden: Das Papier verliere nachbörslich über zehn Prozent, nachdem Elon Musk einen mehr als doppelt so hohen Verlust wie erwartet für das zweite Quartal vorgelegt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...