++ EZB-Zinsentscheid wichtigstes Marktereignis am Donnerstag ++ CBRT wird voraussichtlich große Zinssenkung vornehmen ++ Auftragseingang langlebiger Güter aus den USA für Juni ++13:00 Uhr | Türkei | Zinsentscheid: In der türkischen Wirtschaft ist in den letzten Wochen viel passiert, da Präsident Recep Tayyip ErdoÄŸan die schockierende Entscheidung traf, den Gouverneur der CBRT zu entlassen. Vor diesem Hintergrund deuten die Markterwartungen für die heutige Sitzung auf eine starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...