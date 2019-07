Amazon Aktie: Keine Bremsen in Sicht Amazon konnte am Dienstag satte 2 % zulegen. Der Wert ist nach Auffassung von charttechnischen Analysten wieder auf dem Weg zu alter Stärke. Ein Sprung in Richtung von 200 Euro sei möglich, meinen die Analysten und sehen keine nennenswerten Hürden mehr auf dem Weg nach oben. Die Aktie profitiert davon, dass die politische Diskussion um den Einfluss der großen Internet-Unternehmen wieder etwas nachgelassen hat. Analysten aus den Banken zufrieden Der Konzern ist ... (Frank Holbaum)

