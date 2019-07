Tencent ist eine Macht in der chinesischen Gaming-Branche und verdient mit Top-Titeln wie "Honor of Kings" Millionen über In-App-Käufe. Anfang August plant der Konzern auf der größten Spielemesse in der Volksrepublik eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem japanischen Spieleriesen Nintendo. Das kann eigentlich nur eines heißen. Der Termin ist mit Bedacht gewählt: Am 2. August werden Tencent und Nintendo eine gemeinsame Pressekonferenz auf der landesweit größten Spielemesse in Shanghai abhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...