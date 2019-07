Mettmann (ots) -



Von der Pike auf Eismann: Elmar Westermeyer ist beim Tiefkühlkostlieferanten eismann neben Dr. Frank Hoefer zum zweiten Geschäftsführer aufgestiegen. Begonnen hat er im Unternehmen 2004 als Trainee. Er bekleidete anschließend mehrere führende Positionen im Haus, wurde ausgezeichnet und arbeitete sich die Karriereleiter kontinuierlich nach oben. Jetzt bringt der 42-Jährige seine Erfahrung ein, um das Kerngeschäft zu stärken und für erneutes Wachstum zu sorgen.



"Herr Westermeyer genießt im Haus einen sehr guten Ruf - gerade im Vertrieb", sagt Dr. Frank Hoefer, Geschäftsführer bei Eismann. "Er hat sich mit viel Fleiß und Engagement hochgearbeitet und alle seine Verantwortlichkeiten erfolgreich umgesetzt. Er ist eine wertvolle Verstärkung in der eismann-Geschäftsführung, wo wir jetzt mit neuer Eigentümerstruktur ambitionierte Wachstumspläne verfolgen."



"eismann ist in einer spannenden Situation", sagt Westermeyer. "Wir kommen aus einer starken Position mit direktem Zugang zum Verbraucher und langjährigen Kundenbeziehungen. Mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe können wir diesen Vorteil ausbauen und unsere zukunftsträchtigen Projekte weiter zielgerichtet vorantreiben."



Einer der erfolgreichsten Niederlassungsleiter in der Unternehmensgeschichte



In den vergangenen vier Jahren war Westermeyer nationaler Vertriebsdirektor für Deutschland und Österreich. In dieser Position setzte er Projekte zur Neukundengewinnung erfolgreich um und war für den Aufbau der Multichannel-Strategie verantwortlich, die gewährleisten sollte, die Zielgruppe über unterschiedliche Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen zu erreichen. In dieser Zeit erwarb er zudem ein Diplom in Unternehmensführung der Universität St. Gallen.



Zwischen 2011 und 2014 arbeitete er als Vertriebsleiter für Nordrhein-Westfalen. Hier oblag es ihm, 15 Vertriebsstationen zu führen und mehr als 200 Handelsvertreter, Niederlassungsleiter sowie den Innendienst zu unterstützen und zu betreuen.



Zwischen 2005 und 2011 hat Westermeyer zwei Jahre in Vlotho bei Bielefeld und vier Jahre in Ibbenbüren in der Nähe von Osnabrück als regionaler Vertriebsleiter gearbeitet. In dieser Zeit akquirierte und baute er neue Vertriebspartner auf. Außerdem steigerte er den Umsatz deutlich. Er war dabei einer der erfolgreichsten Niederlassungsleiter in der Geschichte des Unternehmens und wurde 2010 als "Regionalen Vertriebsleiter des Jahres" ausgezeichnet.



Eingestiegen war gebürtige Ostwestfale bei eismann im Jahr 2004 als Trainee. In den ersten Monaten durchlief er dabei dieselbe mehrstufige Ausbildung wie neue Handelsvertreter und lernte die Abläufe beim Kunden und in den Niederlassungen umfassend kennen. Später durchlief er noch die einzelnen Abteilungen der Firmenzentrale in Mettmann und bekam so ein Bild der jeweiligen Zuständigkeiten. In den Jahren 1999 bis 2003 hat Westermeyer an der Fachhochschule Bielefeld Betriebswirtschaft studiert und dort sein Diplom gemacht. Ursprünglich kommt er aus der Praxis: Seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolvierte er von 1997 bis 1999 in einem Paderborner Autohaus.



Über eismann:



Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 1.000 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich um Ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.



