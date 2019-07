Mitten im Handelskonflikt bietet der chinesische E-Commerce-Riese dem Software-Anbieter Salesforce einen besseren Zugang zu den asiatischen Märkten. Salesforce ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Cloud und Software für Kundenbeziehungsmanagement. Bis 2023 will Salesforce seinen Jahresumsatz auf mehr als 28 Milliarden Dollar verdoppeln. Zuletzt schwächelte aber das Wachstum. Dank Alibaba soll die Marktpräsenz in China ausgebaut werden.Alibaba wird für Salesforce den Verkauf in China, ...

