Der Geschäftsklima-Index fällt im Juli überraschend kräftig. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts schätzen Führungskräfte die Geschäftslage skeptischer ein. Der Wirtschaft stehen unruhige Zeiten bevor.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im Juli um 1,8 auf 95,7 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit April 2013. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 97,1 Zähler gerechnet. "Die deutsche Konjunktur befindet sich in schwierigem ...

