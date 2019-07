Köln (ots) -



- Mit Moderator Ralph Caspers - Schmetterlinge, Wanzen und Käfer zählen - Das Ganze findet im Naturgarten von Anne Rixmann in Köln statt



Am Freitag (2. August) ist es soweit: Deutschland zählt wieder zehn Tage lang Insekten. Zum Start der Mitmach-Aktion "Insektensommer" erhält der NABU prominente Unterstützung von TV-Moderator ("Wissen macht Ah!", "Quarks") und Botschafter der UN-Dekade Biologische Vielfalt Ralph Caspers.



Wir laden Sie herzlich zu einer exklusiven Zählung im Naturgarten von Anne Rixmann in Köln ein. Die Schauspielerin ist prominentes Mitglied des Kölner Stunk-Ensembles. In ihrem 470 Quadratmeter großen Garten im Kölner Süden blühen Lavendel, Disteln und Storchschnabel. In dem wild-bezaubernden Naturgarten können Sie Ralph Caspers, Anne Rixmann und NABU-Insektenexpertin Daniela Franzisi treffen und gemeinsam auf die Suche nach Sechsbeinern gehen. Die diesjährige zweite Zählung der NABU-Citizen-Science-Aktion "Insektensommer" findet bundesweit vom 2. bis 11. August statt.



Termin: Freitag, 2.8.2019, 11 Uhr



Ort: Geisbergstraße 98a (erster Garten auf der linken Seite), 50939 Köln Klettenberg



mit:



Ralph Caspers, Moderator



Anne Rixmann, Schauspielerin



Daniela Franzisi, NABU-Insektenexpertin Insektenfreundinnen und -freunde



Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu können. Mehr Infos gibt es unter www.insektensommer.de. Laden Sie sich gerne zur Vorbereitung unsere App Insektenwelt (www.NABU.de/insektenwelt) herunter.



Bitten melden Sie sich vorab an über presse@NABU.de.



