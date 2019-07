Der europäische Flugzeugbauer Airbus befindet sich an der Börse seit geraumer Zeit im Aufwind. Auch am Donnerstag im frühen Handel verzeichneten die Papiere ein leichtes Plus auf mittlerweile mehr als 132 Euro. Nachdem die Airbus-Aktie Ende des Vorjahres deutlich abgegeben hatte, beträgt der Zugewinn seit Jahresbeginn für die Anleger inzwischen mehr als 35 Prozent. Und der Flugzeugbauer will nicht stehen bleiben, hat nun seine neueste Idee vorgestellt. Einem Raubvogel nachempfunden "Bird of Prey" ... (Achim Graf)

