Am 22. Juli 2019 hat Optima eine Robotik AG an der Helmut-Rau-Schule eingerichtet. Die Übergabe der Materialien erfolgte im Rahmen von Projekttagen. Das Angebot wird ab dem neuen Schuljahr angeboten."Mit Angeboten wie der Robotik AG begeistert Optima seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche aus der Region für Technik", erklärt Alexander Wüst, Ingenieur bei Optima Nonwovens, der gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern von Optima die Nachwuchsveranstaltung koordiniert. Mit der Robotik AG, einem Kurs für technikinteressierte Schüler, will Optima an Schulen im Landkreis Schwäbisch Hall mit Spiel und ...

