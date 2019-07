Die DZ Bank hat den fairen Wert für DWS von 29,50 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In einer zunehmend umkämpften Branche habe der Vermögensverwalter ein starkes Quartal absolviert, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettomittelzuflüsse seien stark, und beim Kostenabbau komme die Deutsche-Bank-Tochter voran./bek/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 11:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 12:04 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2019-07-25/13:21

ISIN: DE000DWS1007