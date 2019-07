Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/25.07.2019



Verschiebung der Sendung "SWR Wetter extra" von 20.15 h auf 18.15 h nur BW+RP



18.00 SR: aktuell



18.15 (VPS 20.14) BW+RP: SWR Wetter extra: Hitzewelle im Südwesten



Moderation: Jan Boris Rätz



18.15 SR: Schnittgut. Alles aus dem Garten Erstsendung: 25.07.2018 in BR



18.30 BW+RP: Die Rezeptsucherin in Deidesheim



18.45 BW: Landesschau Baden-Württemberg



18.45 SR: das saarlandwetter



18.50 SR: Wir im Saarland - Das Magazin extra



19.20 SR: aktueller bericht



19.30 BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg



19.55 SR: das saarlandwetter



19.57 SR: aus christlicher sicht



19.57 BW: Baden-Württemberg Wetter



20.00 Tagesschau



20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler



20.15 SR: Die französische Mosel - Vom Felsendorf Liverdun bis ins Dreiländereck aus der Reihe "Fahr mal hin" Folge 2/2



21.00 Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben Mit Sarah Wiener und Guildo Horn durch die Eifel Erstsendung: 23.10.2018 in SWR/SR



21.45 BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg



21.45 SR: aktuell



Tagestipp



22.00 odysso extra Spuren im Stein - Die Geschichte des Oberrheingrabens Erstsendung: 22.05.2016 in SWR/SR



22.45 Ein letzter Tango



Erstsendung: 14.02.2018 in WDR



00.05 Spider-Man



Spielfilm USA 2002 Erstsendung: 26.05.2018 in Das Erste Autor: David Koepp



Rollen und Darsteller:



Spider-Man / Peter Parker____Tobey Maguire Green Goblin / Norman Osborn____Willem Dafoe Mary Jane Watson____Kirsten Dunst Harry Osborn____James Franco Ben Parker____Cliff Robertson May Parker____Rosemary Harris J. Jonah Jameson____J. K. Simmons Flash Thompson____Joe Manganiello Maximilian Fargas____Gerry Becker Joseph Robertson____Bill Nunn Henry Balkan____Jack Betts und andere Musik: Danny Elfman Kamera: Don Burgess



01.55 betrifft: Der stumme Sommer.



Warum sterben die Insekten? (WH von MI)



02.40 Land - Liebe - Luft (WH von MI) Kleinvieh macht auch Mist Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof



03.25 (VPS 04.10) odysso extra Spuren im Stein - Die Geschichte des Oberrheingrabens (WH) Erstsendung: 22.05.2016 in SWR/SR



04.10 (VPS 03.25) BW+RP: Marktcheck (WH von DI)



04.10 SR: Genfer See, da will ich hin! (WH von SA) mit Michael Friemel Erstsendung: 28.10.2017 in SWR/SR



04.40 SR: Die französische Mosel - Vom Felsendorf Liverdun bis ins Dreiländereck (WH) aus der Reihe "Fahr mal hin" Folge 2/2



04.55 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)



05.25 BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Über die Pfalz zum Mond Erstsendung: 21.07.2019 in SWR RP



05.25 SR: aktueller bericht



Freitag, 26. Juli 2019 (Woche 30)/25.07.2019



07.30 h: Die Rezeptsucherin ist für BW+Rp keine WH von DO



07.30 (VPS 07.29) BW+RP: Die Rezeptsucherin in Deidesheim Erstsendung: 10.09.2015 in SWR



Donnerstag, 01. August 2019 (Woche 31)/25.07.2019



18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!



18.15 (VPS 18.14) RP: Die Rezeptsucherin in Meisenheim



Dienstag, 06. August 2019 (Woche 32)/25.07.2019



21.00 h: Geänderten Sendetitel und Untertitel beachten! (Neuer Name der Sendung)



Tagestipp



21.00 Vorsicht Verbrechen Sicher im Südwesten



Samstag, 10. August 2019 (Woche 33)/25.07.2019



13.30 h: Geänderten Sendetitel und Untertitel beachten! (Neuer Name der Sendung)



13.30 Vorsicht Verbrechen (WH von DI) Sicher im Südwesten



Donnerstag, 22. August 2019 (Woche 34)/25.07.2019



18.15 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!



18.15 RP: Marktfrisch



Dienstag, 03. September 2019 (Woche 36)/25.07.2019



21.00 h: Geänderten Sendetitel und Untertitel beachten! (Neuer Name der Sendung)



21.00 Vorsicht Verbrechen



Sicher im Südwesten



Samstag, 07. September 2019 (Woche 37)/25.07.2019



13.30 h: Geänderten Sendetitel und Untertitel beachten! (Neuer Name der Sendung)



13.30 Vorsicht Verbrechen (WH von DI) Sicher im Südwesten



