INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.023,20 +0,05% +20,33% Euro-Stoxx-50 3.538,71 +0,16% +17,90% Stoxx-50 3.222,17 +0,23% +16,74% DAX 12.500,63 -0,18% +18,39% FTSE 7.508,00 +0,09% +11,49% CAC 5.617,70 +0,21% +18,75% Nikkei-225 21.756,55 +0,22% +8,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,31% +12

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,42 55,88 +1,0% 0,54 +17,9% Brent/ICE 63,91 63,18 +1,2% 0,73 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.426,62 1.426,30 +0,0% +0,32 +11,2% Silber (Spot) 16,54 16,60 -0,4% -0,06 +6,7% Platin (Spot) 883,93 878,00 +0,7% +5,93 +11,0% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,7% +0,02 +3,2%

Am Donnerstag fällt für Börsianer eine erste wichtige Entscheidung: Die Europäische Zentralbank dürfte den Startschuss für eine neue Runde geldpolitischer Lockerungen geben. Die US-Notenbank dürfte in der kommenden Woche folgen. Die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik hatte jüngst einen wichtigen Treiber an den Börsen gestellt. Wie nötig ein solcher Schritt ist, zeigt sich an abermals schwachen Daten aus Deutschland, wo der Ifo-Geschäftsklimaindex Rezessionsgefahr untermauert. Vor der EZB-Entscheidung und den anschließenden Kommentaren deutet der US-Aktienterminmarkt auf einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Im Handel ist von Zurückhaltung vor den EZB-Verlautbarungen die Rede. Zwar geht eine Mehrheit davon aus, dass die EZB noch stillhalten und nur den Weg für künftige Lockerungsschritte ebnen werde, doch gehen die Erwartungen der Analysten weit auseinander. Das Enttäuschungspotenzial könnte daher für Volatilität an den Börsen und damit auch an der Wall Street sorgen. Dazu gesellen sich auch wichtige Daten aus den USA, wobei vor allem der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter von Händlern als möglicher Impulsgeber für die Wall Street genannt wird. Aber auch die Berichtssaison dürfe für Bewegung sorgen.

Tesla brechen vorbörslich um 11,3 Prozent ein. Der Hersteller von Elektroautos hat einen höheren Verlust ausgewiesen als Analysten erwartet hatten. Zusätzlicher Druck kam auf, nachdem Tesla-CEO Musk mitgeteilt hatte, dass die Nummer 2, Technik-Chef J.B. Straubel, nach mehr als 15 Jahren bei dem Unternehmen diesem künftig nur noch als Berater zur Verfügung stehen werde.

Ford büßen 4,7 Prozent ein. Der Automobilkonzern hat mit Quartalszahlen und Ausblick enttäuscht.

Facebook steigen um 1,1 Prozent. Anleger zeigen sich unbeeindruckt davon, dass hohe Geldbußen wegen des Verstoßes gegen Datenschutzrichtlinien Umsatz und Ergebnis des Unternehmens beeinträchtigt hatten. Auch die neuerliche Warnung des Facebook-Finanzchefs vor einem langsameren Umsatzwachstum ließ die Investoren kalt.

Paypal fallen um 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen zwar ein gutes Quartal vermeldet, seinen Umsatzausblick jedoch gesenkt hat.

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu 2Q

15:00 US/T-Mobile US, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:55 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000

Der Euro-Stoxx-50 markiert neue Jahreshöchststände, insgesamt haben die Börsen aber den Rückwärtsgang eingelegt. Denn der Ifo-Geschäftsklimaindex ist auf den niedrigsten Stand seit April 2013 gefallen. Das drückt auf die im DAX stark gewichteten Auto- und Chemietitel, während es mit den meisten anderen Sektoren mehr oder weniger deutlich nach oben geht. Im Blick steht aber das Warten auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Der Bund-Future hat mit den schwachen Konjunkturerwartungen ein neues Allzeithoch markiert. Im DAX fallen Covestro nach Kurszielsenkungen um 3,5 Prozent. Daimler geben 1,2 Prozent ab. Dagegen steigen die vergleichsweise konjunkturunabhängigen RWE um 1,5 und Eon um 1,3 Prozent. Daneben steht die Berichtssaison im Blick. "Die Zahlen sehen gut aus", so ein Marktteilnehmer zu Astrazeneca. Astrazeneca steigen um 5,5 Prozent. Für Roche geht es nach Zahlenausweis um 1,4 Prozent nach oben. Neu auf den Markt gebrachte Medikamente hätten besser als erwartet abgeschnitten, so Jefferies. Der Index der Pharma-Aktien führt die Gewinnerseite mit einem Plus von 0,8 Prozent an. Von nur durchwachsenen Zahlen spricht Citi mit Blick auf die Halbjahreszahlen von LVMH. LVMH steigen dennoch um 1,5 Prozent. Unilever verlieren 0,6 Prozent. Jefferies hebt hervor, dass das Unternehmen für 2019 das Umsatzwachstum weiter am unteren Ende der Zielspanne erwartet. Deutsche Börse legen nach Zahlenausweis und dem bestätigten Ausblick 1,8 Prozent zu. Die Zahlen haben die Erwartungen erfüllt. Positiv wird zur Kenntnis genommen, dass der Börsenbetreiber die strukturellen Erlöse um 5 Prozent steigern konnte. Schneider Electric kommen auf ein Plus von 3,1 Prozent. Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen, auch wurde die Prognose erhöht. Trotz besserer Zahlen geht es für die VW-Aktie um 0,2 Prozent nach unten. Hella fallen um 5,1 Prozent. Der EBIT-Ausblick liegt deutlich unterhalb des Konsens.

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 18.41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1139 -0,04% 1,1135 1,1147 -2,8% EUR/JPY 120,36 -0,12% 120,38 120,51 -4,3% EUR/CHF 1,0979 +0,07% 1,0973 1,0976 -2,5% EUR/GBP 0,8915 -0,12% 0,8926 0,8919 -0,9% USD/JPY 108,06 -0,08% 108,12 108,11 -1,5% GBP/USD 1,2494 +0,09% 1,2474 1,2497 -2,1% Bitcoin BTC/USD 10.075,25 +3,08% 10.053,00 9.568,00 +170,9%

Dem leichten Anziehen des Euro von seinen Tagestiefs messen Händler keine Bedeutung bei. Sie sprechen von Nervosität vor der EZB-Entscheidung.

Positive Vorgaben aus den USA und gute Geschäftszahlen heimischer Unternehmen haben die Börsen in Ostasien und Australien noch etwas nach oben getragen. Händler berichteten allerdings von dünnen Umsätzen kurz vor dem EZB-Zinsentscheid im späteren Tagesverlauf. In der kommenden Woche stehen Zinssitzungen der US-Notenbank und der Bank of Japan auf der Agenda. Auch dies ließ die Anleger zurückhaltend agieren. In Sydney stützten die Schwergewichtete aus dem Bankensektor. Deren Aktien gewannen zwischen 0,8 und 1,7 Prozent. Gegen den Tend schloss Seoul im Minus, nachdem Nordkorea neue Raketentests vorgenommen hatte. Softbank legten in Tokio um 1,8 Prozent zu. Nach einem Medienbericht investiert das japanische Internetunternehmen 40 Milliarden US-Dollar in einen neuen Technologiefonds. Der Kurs des Herstellers von Elektromotoren Nidec stieg um 4,6 Prozent. Das Unternehmen hatte von einer starken Nachfrage berichtet und seinen Ausblick trotz eines Gewinnrückgangs bekräftigt. Gute Geschäftszahlen verhalfen dem Halbleiter-Silizium-Zulieferer Shin-Etsu Chemical zu einem Plus von 7,2 Prozent. Auch der Halbleiterausrüster Advantest hatte mit seinen Quartalszahlen überzeugt; der Kurs der Aktie springt um gut 20 Prozent nach oben. In Seoul gewannen Samsung 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat angekündigt, sein faltbares Galaxy-Smartphone nach einigen Startschwierigkeiten nun im Herbst auf den Markt zu bringen. Die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix verbesserte sich um 2,1 Prozent, obwohl der Gewinn im zweiten Quartal überraschend stark eingebrochen war. Der Umsatz wiederum lag im Rahmen der Erwartungen. Allerdings rechnet das Unternehmen mit einer steigenden Nachfrage im zweiten Quartal. Der Rückgang der Eisenerzpreise belastete in Australien die Aktien von Fortescue und Rio Tinto, die um 5,5 und 4,2 Prozent fielen.

