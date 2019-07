++ Handelsbeginn in Europa positiv, größte Gewinne in Frankreich ++ EZB-Treffen könnte Trend an europäischen Aktienmärkten bestimmen ++ Deutsche Börse steigt dank bereinigtem EBIT ++Es besteht kein Zweifel, dass der lang erwartete Zinsentscheid der EZB verschiedene Vermögenswerte beeinflussen wird. Letztendlich hängt das Ausmaß der Marktbewegungen jedoch davon ab, was die Zentralbank kommunizieren wird. Einige Marktbeobachter schließen sogar nicht aus, dass die EZB den Kauf von europäischen Unternehmensaktien in Erwägung ziehen könnte. Allerdings würde die EZB dadurch auf einige rechtliche Hürden stoßen. Des Weiteren ist der Anteil der Kleinanleger in Europa verhältnismäßig klein, sodass die EZB skeptisch ...

