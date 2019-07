NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mischkonzern 3M hat im zweiten Quartal weniger schlecht abgeschnitten als am Markt erwartet. Investoren honorieren dies im vorbörslichen US-Handel mit Käufen, die Aktie legt 3,4 Prozent zu.

Das unter anderem für seine Marken Post-it und Scotch bekannte Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettogewinns auf 1,13 von 1,86 Milliarden US-Dollar, je Aktie waren es 1,92 nach 3,07 Dollar im Vorjahr. Bereinigt verdiente 3M mit 2,20 Dollar 28 Prozent weniger. Beobachter hatten einen Einbruch auf 2,05 Dollar befürchtet.

Der Umsatz sank um 2,6 Prozent auf 8,17 Milliarden Dollar. Laut Factset hatten Analysten mit 8,05 Milliarden Dollar einen stärkeren Rückgang erwartet.

In der Sparte Gesundheit wuchs der Umsatz um 5,8 Prozent und damit deutlicher als vorhergesagt. Der Bereich Transport und Elektronik verbuchte ein Minus von 2,9 Prozent, schnitt damit aber besser ab. Im Geschäft mit Verbrauchsgütern sank der Umsatz um 0,5 Prozent, was in etwa den Erwartungen entsprach. Die Sparte Sicherheit und Industrie meldete einen Einbruch der Einnahmen um 9,0 Prozent.

Für 2019 reduzierte 3M angesichts einer Belastung aufgrund der Dekonsolidierung der Venezuela-Tochter die Prognose zum Ergebnis je Aktie auf 8,25 bis 8,75 Dollar von zuvor 8,53 bis 9,03 Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Anteil wird weiter bei 9,25 bis 9,75 Dollar erwartet.

"Unsere Entwicklung war angesichts der anhaltend schwachen Wachstumsbedingungen in wichtigen Endmärkten stark, da wir die Kosten effektiv gesteuert und den Cashflow verbessert haben", sagte CEO Mike Roman.

