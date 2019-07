Sieg für Recep Tayyip Erdogan: Nachdem der türkische Präsident den Notenbankchef gewechselt hat, senken die Geldwächter den Leitzins - und zwar kräftig.

In der Türkei hat die Notenbank nach dem von Präsident Recep Tayyip Erdogan erzwungenen Chefwechsel den Leitzins gekappt. Sie senkte den Schlüsselsatz am Donnerstag auf 19,75 von 24 Prozent. Experten hatten lediglich mit einer Senkung um 2,5 Punkte gerechnet. Die türkische Lira gab gegenüber Euro dem daraufhin zunächst deutlich nach, lag zuletzt aber leicht im Plus.

Erdogan hatte Zentralbankgouverneur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...