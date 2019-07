Köln (ots) - Das Warten hat ein Ende! Am 3. September um 20:15 Uhr öffnet VOX wieder "Die Höhle der Löwen" und nimmt die Zuschauer mit in die packende Welt von Break-even, Cashflow, Fixkosten und Skalierbarkeit. Für Staffel 6 stehen nicht nur viele Gründer mit außergewöhnlichen Geschäftsideen in den Startlöchern, sondern auch das größte "Löwen"-Rudel aller Zeiten! Mit Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams und - neu dabei - Nils Glagau werden die neuen Folgen "Die Höhle der Löwen" vielfältig wie nie, denn die millionenschweren Unternehmer wechseln sich auf den fünf "Löwen"-Stühlen ab.



Doch nicht nur auf Seite der Investoren wird Staffel 6 der mehrfach preisgekrönten Gründer-Show noch spannender. Auch die Bandbreite der Start-ups ist so groß wie nie zuvor: Auf die Zuschauer warten Produkte von fünf Zentimetern bis 20 Metern Länge, Start-ups, die bereits in Großbritannien bei "Dragons Den" teilgenommen haben sowie ein bekannter Jung-Unternehmer, der schon zum dritten Mal eine Idee vor den "Löwen" präsentiert. Aber auch auf den jüngsten Gründer, der die Sendung mit einem Deal verlässt, und auf den schnellsten Deal aller Zeiten können sich "Die Höhle der Löwen"-Fans freuen. Außerdem sind Gründer aus vielen verschiedenen Teilen der Erde mit ihren ausgefallenen Ideen zu sehen - und auch tierische Gäste wie Pferde, Ratten und Hunde finden den Weg in die Sendung.



VOX strahlt die elf Folgen der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen", wie immer moderiert von Amiaz Habtu, ab 3. September 2019 dienstags um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die neuen Folgen bei TVNOW abrufbar. Außerdem zeigt der Nachrichtensender n-tv freitags um 20:15 Uhr die aktuelle DHDL-Folge vom Dienstag als Wiederholung. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht wieder die Möglichkeit, "Die Höhle der Löwen" mit Untertiteln zu sehen.



Hintergrund:



In der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" kämpfen Investoren um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und jeder "Löwe" will seinen Anteil! Kommt es schließlich zwischen "Löwen" und den Start-ups zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investoren. Die Gründer-Show läuft seit 2014 bei VOX und ist die erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der mehr als 26-jährigen Geschichte des Kölner Senders. Zuletzt knackte "Die Höhle der Löwen" in der vergangenen Staffel den bisherigen Allzeit-Rekord: Am 11.09.2018 erreichte die Sendung hervorragende 17,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.



