BERLIN (Dow Jones)--Nach Schätzungen von Wissenschaftlern ist Fracking deutlich schädlicher für das Klima als bislang erwartet. Die CO2-Bilanz bei der Produktion und Verstromung von Schiefergas sei weitaus höher als aktuelle Schätzungen für die konventionelle Gasförderung in Deutschland auflisteten, heißt es in einer Studie des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam und weiterer Forscher in Berlin und Utrecht. Demnach entstehen beim Fracking bis zu 35 Prozent mehr Emissionen.

Bei dieser Fördermethode wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in tiefe Gesteinslagen verpresst und so Erdgas oder Öl gefördert. Statt porösem wird auch Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözgestein aufgebrochen. Gegner des Verfahrens befürchten, dass dabei Bodenrisse entstehen können oder das Trinkwasser verschmutzt werden könnte.

Für die Studie wurde in Deutschland und Großbritannien untersucht, wie viele Treibhausgase und Luftschadstoffe bei der Förderung konkret freigesetzt würden. Während die Methan-Ausstöße im "optimistischen Fall" mit den offiziellen Angaben der nationalen Regierungen vergleichbar seien, liegen die Ergebnisse für den "realistischen Fall" deutlich über den aktuellen nationalen Emissionsbilanzen.

Bei den Luftschadstoffen Kohlenmonoxid, Stickoxid und Feinstaub waren die Werte indes vernachlässigbar. Allerdings hätten Luftschadstoffe im Gegensatz zu den Treibhausgasen direkte gesundheitliche Auswirkungen auf lokaler und regionaler Ebene, was zurzeit in einer weiteren Studie untersucht werde.

Fracking ist in den USA auf dem Vormarsch, wo Schiefergas inzwischen 60 Prozent der Gesamtproduktion ausmacht. In Deutschland ist es vorerst verboten. Probebohrungen außerhalb von Trinkwasser-Schutzzonen sind zwar erlaubt, doch bislang ist kein Erkundungsantrag bei der zuständigen Fracking-Kommission eingegangen. 2021 will der Deutsche Bundestag endgültig zu einer Entscheidung kommen, ob die Fördermethode in der Bundesrepublik zugelassen werden soll oder nicht.

"Falls Schiefergas in Europa Realität wird, wissen wir, dass die möglichen Risiken eine strenge Einhaltung von Umweltvorschriften erfordern, um unvermeidliche Mängel zu minimieren", erklärte IASS-Studienautor Lorenzo Cremonese. "Angesichts der Klimakrise und um die negativen Auswirkungen einer europäischen Schiefergasindustrie so gering wie möglich zu halten, sollte das Thema Umweltgefahren durch Gasemissionen schnell in den Mittelpunkt der Regierungspolitik und der Verhandlungen mit Gasbetreibern rücken."

July 25, 2019

