Ifo-Geschäftsklimaindex fällt stärker als erwartet

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 95,7 (Juni revidiert: 97,5) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit April 2013. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 97,0 Punkte prognostiziert. Vorläufig waren für Juni 97,4 Punkte gemeldet worden.

Allianz: Deutsches Rezessionsrisiko recht hoch

Die Allianz sieht nach dem unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juli ein "recht hohes Risiko", dass Deutschland auf eine Rezession zusteuert. "Bisher haben Bau und privater Konsum die deutsche Wirtschaft noch über Wasser gehalten, allerdings färbt die Industrieschwäche zunehmend auch auf andere Wirtschaftszweige ab", schreibt Volkswirtin Katharina Utermöhl in einem Kommentar.

ING: Hitze dürfte deutsches BIP zusätzlich bremsen

ING sieht das Risiko, dass die deutsche Industrie künftig nicht nur von anhaltenden außenwirtschaftlichen Unsicherheiten, sondern zusätzlich auch von der Hitzewelle gebremst wird. ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski weist darauf hin, dass die anhaltende Trockenheit den Pegel des Rheins wieder mit einem ähnlichen Tempo wie 2018 fallen lässt. "Im vergangenen Jahr hat der niedrige Wasserstand das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal um 0,3 Prozentpunkte gemindert", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

VP Bank: Deutsches BIP könnte im 3. Quartal sinken

Die liechtensteinische VP Bank sieht nach dem unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex' im Juli das Risiko, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach einem vermuteten Rückgang im zweiten Quartal auch im dritten Jahresviertel sinken wird. Chefvolkswirt Thomas Gitzel schreibt in einem Kommentar: "Die deutsche Volkswirtschaft stolpert derzeit über den hohen Anteil der Güterexporte am Bruttoinlandsprodukt. Letzterer kam im Jahr 2018 immerhin auf rund 40 Prozent."

KfW: Politische Unsicherheit schadet deutscher Industrie

Die KfW erklärt sich den unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juli mit der anhaltend hohen politischen Unsicherheit, was besonders für den Handelskonflikt gelte. "Weltweit halten sich die Unternehmen mit Investitionen zurück und auch die Verbraucher zögern beim Kauf von langlebigen Konsumgütern wie Automobilen - wobei hier noch die Unsicherheit über zukünftige Antriebstechnologien und Umweltregulierungen hinzukommt", schreibt Volkswirt Philipp Scheuermeyer in einem Kommentar.

Lampe: Technische Rezession in Deutschland möglich

Das Bankhaus Lampe will nach dem unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex' im Juli einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal nicht ausschließen. "Für das zweite Quartal wird sicherlich ein Minus gemeldet werden, und wenn die Zahlen so bleiben, können wir uns auf eine technische Rezession einstellen", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

Johnson: Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit EU "inakzeptabel"

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat die Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU als "inakzeptabel" verworfen. Die Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt seines Landes hätten nunmehr "die höchste Priorität", sagte Johnson am Donnerstag vor dem Unterhaus in London. Großbritannien werde keinen Kommissar für die neu zu besetzende EU-Kommission nominieren, kündigte Johnson an.

EZB-Rat hat keine Einwände gegen Präsidentschaft Christine Lagardes

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat keine Einwände dagegen, dass die frühere Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, EZB-Präsidentin wird. In einer Stellungnahme des Rats heißt es, Lagarde sei eine Person mit allgemein anerkannter Kompetenz in Angelegenheiten, die geldpolitische und Bankenthemen beträfen.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins um 425 Basispunkte

Die türkische Notenbank hat einen Kurswechsel in ihrer Geldpolitik vollzogen. Unter dem neuen Gouverneur Murat Uysal wurde der Leitzins um 425 Basispunkte auf 19,75 Prozent gesenkt. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am 6. Juli überraschend den Gouverneur der Notenbank entlassen und damit die Bedenken der Anleger über die Unabhängigkeit dieser Institution geschürt. Den Posten übernahm der bisherige Stellvertreter Uysal - er gilt als Befürworter einer lockeren Geldpolitik.

USA schicken Kriegsschiff in Straße von Taiwan

Nach Drohungen Chinas gegen Taiwan haben die USA ein Kriegsschiff in die Straße von Taiwan geschickt. Nach Angaben der siebten US-Flotte vom Donnerstag handelte es sich bei der Durchfahrt der "USS Antietam" um einen Routineeinsatz in der Meerenge zwischen China und Taiwan. Die USA zeigten damit ihr "Engagement für einen freien und offenen Indischen und Pazifischen Ozean", teilte die US-Flotte mit.

USA prüfen neue Sanktionen gegen Russland wegen Unterstützung Maduros

Die USA prüfen neue Sanktionen gegen Russland wegen der Unterstützung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. "Wir überlegen noch, welche Art von Sanktionen wir verhängen wollen, ob gegen Einzelpersonen oder gegen ganze Sektoren", sagte der Sondergesandte für Venezuela, Elliott Abrams, am Mittwoch in Washington. Russland unterstütze das krisengeschüttelte Land zwar nicht mit Geld, helfe aber beim Verkauf von Erdöl, ergänzte er.

Paris, Berlin und London wollen sich in Tanker-Krise abstimmen

Nach der Festsetzung eines britischen Tankers durch den Iran wollen sich die Regierungen in Paris, Berlin und London militärisch enger abstimmen. Das sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am Donnerstag der Zeitung L'Est Républicain. Die Entsendung zusätzlicher Streitkräfte sei bisher nicht vorgesehen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Freitag vergangener Woche den unter britischer Flagge fahrenden Tanker "Stena Impero" beschlagnahmt.

CDU-Wirtschaftsrat verlangt Mittelstandsklausel in der DSGVO

Der Wirtschaftsrat der CDU hat eine generelle Mittelstandsklausel in den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gefordert, die über bisher beschlossene Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hinausgeht. Das Bundesjustizministerium solle sich für eine weitere Entschärfung der DSGVO für Mittelstand und Startups einsetzen, verlangte Generalsekretär Wolfgang Steiger.

Von der Leyen pocht in Polen auf Rechtsstaatlichkeit

Bei ihrem Besuch in Warschau hat die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Rechtsstaatlichkeit als einen der "Grundwerte" der EU hervorgehoben. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte von der Leyen am Donnerstag, Rechtsstaatlichkeit und Migrationsfragen gehörten zu den "schwierigen Themen" zwischen Brüssel und der Regierung in Warschau. Es sei jedoch wichtig, "sich mit Respekt zu begegnen".

Oppermann fordert Wahlrechtsreform notfalls ohne Zustimmung der Union

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) will eine Wahlrechtsreform notfalls ohne die Zustimmung von CDU und CSU durchbringen. "Mein Unterbezirk hat die SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert, einen neuen Anlauf zur Reform des Wahlrechts zu unternehmen und dabei auch mit Grünen, FDP und Linken zu verhandeln, wenn die Union sich weiter querstellt", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Donnerstag.

EU fordert von Deutschland Nachbesserung der Düngeverordnung binnen zwei Monaten

Die EU-Kommission fordert von Deutschland Nachbesserungen bei der Düngeverordnung binnen zwei Monaten. Wie der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, am Donnerstag sagte, hat die Bundesregierung ein Mahnschreiben aus Brüssel erhalten, in dem die Kommission mit einem Zwangsgeldverfahren droht. Sollte die Regierung die Kommission nicht innerhalb der Frist von ihren Vorschlägen zur Nitrat-Belastung des Grundwassers überzeugen können, drohen Deutschland Zwangsgelder von bis zu rund 850.000 Euro pro Tag.

Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi im Alter von 92 Jahren gestorben

Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Wie das Präsidialamt in Tunis auf Facebook mitteilte, starb Essebsi am Donnerstag wenige Stunden nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus.

+++ Konjunkturdaten +++

NORWEGEN

Mai Arbeitslosenquote bereinigt 3,4%

Mai Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,2%

SCHWEDEN

Juni Erzeugerpreise -0,2% gg Vormonat

Juni Erzeugerpreise +2,5% gg Vorjahr

Juni Arbeitslosenzahl 427.000

Juni Arbeitslosenquote 7,6%

Juni Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8%

Juli Verbrauchervertrauen 97,7 (Juni: 93,8)

Juli Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 93,5

