Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ING vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die niederländische Bank dürfte sich schwer damit tun, mit ihren Quartalsresultaten positiv zu überraschen, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kapitalausstattung sei solide, das Potenzial für eine höhere Dividende aber begrenzt./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011821202