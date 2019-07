Aktionäre von BASF benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment hat auf Jahressicht rund 24% verloren. Langfristig zählt BASF jedoch zu den Gewinnern, denn BASF-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +62,5% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel +5,0% entspricht. Aus einem Investment in Höhe von 10.000 Euro wären 16.246 Euro geworden.Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...