Sonne, Hitze, Rekordtemperaturen: Für den "The Masked Singer"-Produktionsstandort Köln sind heute bis zu 40 Grad vorhergesagt. Eine zusätzliche Herausforderung für die Stars unter den Masken vor der vierten Show heute Abend, 25. Juli, ab 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Die Kostüme wiegen bis zu 25 Kilogramm und unter den Masken wird es schnell warm. Deshalb gibt es auf dem Produktionsgelände in Köln einen eigenen Kühlraum, mit einer Temperatur von etwa fünf bis acht Grad. So bewahren der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu, das Monster und der Panther auch am heißesten Tag des Jahres einen kühlen Kopf.



