Der Dow Jones Industrial dürfte am Donnerstag seinen jüngsten Rekordstand von 27 398 Punkten wieder ins Visier nehmen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,23 Prozent höher auf 27 333 Punkte. Der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes waren tags zuvor schon einmal vorausgeeilt.

Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche machte die Europäische Zentralbank den Anlegern schon einmal Hoffnung, dass sie sich mit dem Vertrauen in eine noch lockerere Geldpolitik der Notbanken keine Luftschlösser bauen. Die EZB will nämlich auch Optionen für neue Anleihekäufe prüfen. Die Anleihe-Renditen gingen in Europa weiter auf Talfahrt, Aktienanlagen bleiben beinahe alternativlos.

Bevor am Abend Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Intel und die Telekom-Tochter T-Mobile US ihre Bilanzen veröffentlichen konzentrierten sich die Anleger vorbörslich beispielsweise auf den Chemiekonzern Dow . Dessen Umsatz und Gewinn gingen im Jahresvergleich zurück, die Aktien fielen vorbörslich. Dow wurde zum 1. April von dem im Jahr 2017 fusionierten Chemiekonzern DowDupont abgespalten.

Deutlich aufwärts ging es dagegen für Papiere des US-Mischkonzerns 3M . Umsatz und Gewinn sanken zwar, allerdings nicht so stark wie befürchtet. An den bereits im April gekappten Zielen für das Gesamtjahr hält das Management fest./ag/mis

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

