Die Commerzbank hat Compugroup von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 53 Euro belassen. Der jüngste Kursanstieg gehe wohl auf Spekulationen um einen Zukauf der Agfa-Krankenhaussparte zurück und sei übertrieben, auch wenn eine solche Akquisition für den auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter vorteilhaft wäre, um in der eigenen Krankenhaussparte die notwendige Größe zu erreichen, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019

ISIN DE0005437305

AXC0241 2019-07-25/14:47