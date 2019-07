"Kaufen wenn die Kanonen donnern?" Das Motto des Altmeisters André Kostolany lenkt den Blick auf die Automobilindustrie. Absatzschwäche rund um den Globus, Dieselskandal, Rückrufaktionen, horrende Investments in neue Antriebe. Die Stimmung könnte kaum bei DAIMLER oder BMW kaum schlechter sein. Jetzt übernehmen bei beiden Unternehmen auch noch neue Gesichter die Führung. Wie üblich, werden sie alle Altlasten in den aktuellen Quartalsausweis packen, um danach unbelastet durchstarten und Lorbeeren für sich ernten zu können. Diese Warnungen vor einem Einstieg also noch abwarten? Nicht unbedingt. CONTINENTAL gewann in dieser Woche nach schwachen Zahlen und einem sehr pessimistischem Ausblick des Managements über vier Prozent an Wert. Ein solcher Short-Squeeze, also die Eindeckung von Leerverkaufspositionen, wenn die Nachrichten so negativ hereinkommen wie befürchtet, könnte auch die DAIMLER und BMW antreiben. Solche Gewinnmitnahmen der Short-Seller bilden dann den Startschuss zur Aufholjagd. Das Chance/Risiko-Verhältnis ist entsprechend besser als bei einer schon reichlich ausgereizten SAP.



Themen u.a.:++ Brexit-Thema verliert für Börse an Bedeutung. ++ Leitlinie: Die aktuelle Markttechnik für Dax ++ Industrieproduktion stagniert. ++ SAP: Potential vorerst ausgeschöpft.