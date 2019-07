NEW YORK (Dow Jones)--Am Donnerstag ist für Börsianer eine erste wichtige Entscheidung gefallen: Die Europäische Zentralbank hat den Startschuss für eine neue Runde geldpolitischer Lockerungen geben. Zwar bleiben die Zinssätze auf den aktuellen Niveaus, doch stellt die EZB erstmals seit 2017 wieder Zinssenkungen in Aussicht. Zudem wird die Möglichkeit der Wiederaufnahme von Nettoanleihekäufen geprüft. Die US-Notenbank dürfte in der kommenden Woche mit einer Zinssenkung folgen. Die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik hatte jüngst einen wichtigen Treiber an den Börsen gestellt. Wie nötig ein solcher Schritt ist, zeigt sich an abermals schwachen Daten aus Deutschland, wo der Ifo-Geschäftsklimaindex die Rezessionsgefahr untermauert.

Der US-Aktienterminmarkt deutet auf einen unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Die technologielastige Nasdaq könnte nach dem Allzeithoch des Vortages etwas hinter der Marktentwicklung hinterherhinken, was vor allem am Kurseinbruch von Tesla liegt. Der Markt wird neben der lockeren Geldpolitik auch von der in den USA positiv verlaufenden Berichtsperiode gestützt. "Die Unternehmensberichte sind wirklich gut ausgefallen. (...) Es ist klar, dass dies Rückenwind für die Aktienkurse bedeutet", sagt Chefmarktstratege Ed Keon von QMA. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene Auftragseingang langlebiger Güter beeinflusst das Marktgeschehen bislang kaum.

Äußerst volatile Marktreaktion auf EZB

Das Umfeld sinkender Zinsen und lockerer Geldpolitik stützt den Rentenmarkt zunächst, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dreht dann aber ins Plus und steigt auf 2,05 Prozent.

Der Euro reagiert auf die Zinsentscheidung der EZB volatil, fällt zunächst auf ein Jahrestief und erholt sich dann aber wieder deutlich. Die Gemeinschaftswährung sinkt im Tief auf 1,1101 Dollar und steigt dann auf 1,1167 Dollar und damit auf Tageshoch. Die EZB hat den Zinsausblick gesenkt und schwächt damit die Gemeinschaftswährung. Allerdings herrscht im Rat Uneinigkeit über die weiteren Schritte.

Der Goldpreis markiert in Euro den höchsten Stand seit Dezember 2012. Mit der Aussicht auf sinkende Zinsen und Anleihekäufen durch die EZB steige die Attraktivität des Edelmetalls auch als Inflationsschutz, heißt es zunächst. Doch dann gibt das Edelmetall die Gewinne wieder vollständig ab, der Preis der Feinunze sinkt um 0,2 Prozent auf 1.423 Dollar.

Nach dem deutlichen Lagerabbau in den USA am Vortag steigt der Ölpreis, nachdem er am Mittwoch noch gesunken war. Händler sprechen von einer verzögerten Marktreaktion. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,6 Prozent auf 56,78 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,5 Prozent auf 64,14 Dollar.

Tesla brechen ein

Tesla brechen vorbörslich um 10,8 Prozent ein. Der Hersteller von Elektroautos hat einen höheren Verlust ausgewiesen als Analysten erwartet hatten. Zusätzlicher Druck kommt auf, weil Technikchef J.B. Straubel nach mehr als 15 Jahren bei dem Unternehmen diesem künftig nur noch als Berater zur Verfügung steht.

Ford büßen 5,5 Prozent ein. Der Automobilkonzern enttäuschte mit Quartalszahlen und Ausblick. Facebook steigen dagegen um 1,5 Prozent. Trotz einer erneuten Rückstellung im Zuge der laufenden Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde FTC wegen Datenschutzverstößen haben die Zahlen des sozialen Netzwerks über den Erwartungen gelegen.

Der Mischkonzern 3M hat im zweiten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Investoren honorieren dies mit einem Plus von 5,1 Prozent. Der Chemiekonzern Dow Inc senkt die in diesem Jahr geplanten Investitionen wegen der konjunkturellen Schwäche. Im zweiten Quartal verbuchte das Unternehmen sowohl einen Umsatzrückgang als auch einen Gewinneinbruch. Die Titel ermäßigen sich um 1,7 Prozent.

Der vor der Fusion mit United Technologies stehende Rüstungs- und Elektronikkonzern Raytheon hat die Gewinnerwartung der Analysten im zweiten Quartal deutlich übertroffen und wird zudem optimistischer für das Gesamtjahr. Die Aktie zieht um 2,6 Prozent an.

Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des Bezahlsenders Sky und der anhaltende Kundenrückgang im Pay-TV-Geschäft haben Comcast im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Während der Gewinn besser ausfiel als erwartet, enttäuschte der Konzern beim Umsatz. Der Kurs zeigt sich unbewegt.

Paypal fallen um 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen zwar ein gutes Quartal vermeldet, seinen Umsatzausblick jedoch gesenkt hat. Im Pharmasektor verbilligen sich Bristol-Myers Squibb um 0,8 Prozent. Ein Mittel zur Behandlung von Lungenkrebs hat in einer späten klinischen Studienphase eines der Ziele verfehlt.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,81 -1,2 1,82 60,3 5 Jahre 1,81 -0,2 1,81 -11,4 7 Jahre 1,92 -0,1 1,92 -33,0 10 Jahre 2,04 -0,7 2,05 -40,2 30 Jahre 2,58 0,4 2,58 -48,4 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 18.41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1158 +0,14% 1,1135 1,1147 -2,7% EUR/JPY 120,53 +0,02% 120,38 120,51 -4,1% EUR/CHF 1,1015 +0,40% 1,0973 1,0976 -2,2% EUR/GBP 0,8915 -0,12% 0,8926 0,8919 -0,9% USD/JPY 108,16 +0,01% 108,12 108,11 -1,4% GBP/USD 1,2506 +0,18% 1,2474 1,2497 -2,0% Bitcoin BTC/USD 10.141,75 +3,76% 10.053,00 9.568,00 +172,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,77 55,88 +1,6% 0,89 +18,7% Brent/ICE 64,18 63,18 +1,6% 1,00 +16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.425,42 1.426,30 -0,1% -0,88 +11,1% Silber (Spot) 16,51 16,60 -0,5% -0,09 +6,6% Platin (Spot) 877,40 878,00 -0,1% -0,60 +10,2% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,5% +0,01 +3,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2019 09:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.