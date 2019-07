Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Eine Bodenbildung ist weiter nicht in Sicht - Aktienanalyse Nach einem deutlichen Gewinnrückgang in den ersten drei Monaten hatte sich der Auto- und Industriezulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) noch zuversichtlich gezeigt, dass sich die Lage in den kommenden Quartalen verbessern wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

