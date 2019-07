Sieben Wochen und eine Menge gut gemeinter Ratschläge: Tina sondiert die bisherigen Anlageempfehlungen.

Zu viel Information weht Sand in die Augen. Das ist mir auf meiner Sonnenliege in Sardinien bewusst geworden. Der traumhaft weiße Sandstrand meines Italienurlaubs hat damit nur bedingt zu tun. Er hat bloß das Sprachbild beigesteuert und mir gezeigt, wie wichtig eine Auszeit ist. Also habe ich nicht nur Urlaub, sondern auch einen Expertenstopp beantragt. Genug gehört, genug gefragt. Zeit, meine Gedanken zu sortieren. Wie? Mit Zettel und Stift.

Mithilfe einer altbackenen Pro-Contra-Liste habe ich sieben Finanzprodukte, die mir bisher empfohlen wurden, auf die mir wichtigsten Merkmale (kleine Sparsumme, hohe Flexibilität, überschaubares Risiko) geprüft. Konkret auf mich zugeschnittene ...

