Mainz (ots) - Freitag, 26. Juli 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Felix Räuber, Sänger und Musiker



Kinder pflegen Eltern - Eine Belastung für alle Beteiligten Wohnen und Design - Griechisches Feeling für daheim Gazpacho - Ein Rezept von Armin Roßmeier







Freitag, 26. Juli 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Expedition Deutschland: Grabau - Aufstehen nach Schicksalsschlägen Küchenträume - Marions Riesengarnelen Mahlzeit! (5) - Frikadelle auf der Baustelle







Freitag, 26. Juli 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Spannungen im Libanon - Druck auf syrische Flüchtlinge Nach dem Dammbruch in Brasilien - Anwohner kämpfen mit den Folgen Urlaubsfeeling in Laboe - Live-Reportage von der Ostsee







Freitag, 26. Juli 2019, 22.55 Uhr



aspekte - on tour Thüringen Moderation: Katty Salié



Goethe und Schiller, Bratwurst und Klöße, Wartburg, Bauhaus und Rennsteig. Thüringen hat seine Markenartikel. Was das Land jenseits der Klischees ausmacht, will "aspekte - on tour" erkunden - in Eisenach und Jena, Weimar und Erfurt, in Rudolstadt und im Kyffhäuser-Gebirge.



Zu entdecken sind das größte Panorama-Gemälde Deutschlands und der Maler, den der Papst im Vatikan zum Porträt empfing, ein sommerliches Musikfestival im Höhenrausch der Heidecksburg und Action im Plattenbau von Lobeda. Im Zentrum junge Leute, die mit Theater für alle eine Stadt aufmischen, und kreative Frauen, die im 100. Bauhaus-Jubiläumsjahr gegen männliches Übergewicht mobilmachen. "aspekte" erkundet, was die Burschenschafts-Tradition auf der Wartburg mit Thüringens Höcke-AfD zu tun hat und wie ein Polizist in Jena die politische Polarisierung der Gesellschaft zwischen links und rechts erlebt. Es brodelt an Ilm und Werra - kulturell und politisch.



Drei Ausgaben "aspekte - on tour" werden gesendet. Die weiteren Termine: 2. August 2019: "Metropole & Provinz" 16. August 2019 "Salzburg"



