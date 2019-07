Wegen der umfassenden Sanierungsarbeiten werden Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt von Herbst an mit teils erheblichen Einschränkungen leben müssen. Zwischen dem 4. und 29. November sind wegen Gleiserneuerungen vier jeweils 80-stündige Vollsperrungen zwischen Niebüll und Klanxbüll vorgesehen, denn die Strecke ist nur eingleisig. Die Sperrungen sollen jeweils von Montag, 21.00 Uhr, bis Freitag, 5.00 Uhr, dauern.

Pendler können aber noch von Klanxbüll aus auf die Insel mit der Bahn kommen. Fahrzeuge müssen in dieser Zeit auf Schiffsfähren ausweichen, um Sylt zu erreichen. Bahnvertreter zeigte sich nach einem Gespräch mit Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag in Kiel mit dem Stand der 2018 gestarteten Arbeiten zufrieden.

Vor allem im laufenden Jahr und 2020 müssen Bahnreisende beträchtliche Einschränkungen hinnehmen: Die Züge fahren langsamer und seltener. So wird es etwa im Fernverkehr vom 28. August bis 27. September nur eine IC-Verbindung von und nach Westerland geben.

Als Hauptgrund für Zugverspätungen zwischen Hamburg und Westerland gilt neben maroden Gleisen und Weichen vor allem die etwa 14 Kilometer lange eingleisige Strecke zwischen Niebüll und Klanxbüll. Im vergangenen November hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den zweigleisigen Ausbau angekündigt - er könnte bis 2030 fertig sein./mho/DP/fba

