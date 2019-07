Die Nachrichtenlage bei Tesla wird derzeit von den überraschend hohen Verlusten bestimmt, die der Autobauer am Mittwoch in seinem Quartalsbericht ausweisen musste. Tesla-Chef Elon Musk warnte zudem vor weiteren schweren Quartalen - und der Kurs der Aktie rauschte in den Keller. Rund 15 Prozent tiefer als am Vortag, auf nur noch knapp über 200 Euro, notierte Tesla am Donnerstagnachmittag. In einer solch finsteren Phase kommen gute Nachrichten kaum durch - doch die gibt es derzeit tatsächlich auch. ... (Achim Graf)

