Dettelbach, eine Kleinstadt mit etwa 7000 Einwohnern im unterfränkischen Landkreis Kitzingen, könnte "ein Stück Mobilfunk-Geschichte schreiben", wie Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie bei Telekom Deutschland sagt. Bei Standorten im ländlichen Raum nämlich sei die Anbindung mit Strom immer wieder ein Problem und Kostentreiber. Damit das in Zukunft anders wird, dafür hat die Deutsche Telekom in besagtem Städtchen "ein weltweit wohl einmaliges Projekt gestartet", wie es in einer Mitteilung ... (Achim Graf)

