The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2019



ISIN Name



CA2928073022 ENFORCER GOLD

CA38115J1003 GOLDEN QUEEN MINING

DE000A1ZML05 2"AMATHEON FIN. 14/19

DE000BLB34A7 1"BAY.LDSBK.IS. 16/27

NO0010689342 7,06"REAL P.INV.HLDG 13-18 FLR

SE0005392560 5,745"REAL P.INV.HLDG 13-18 FLR

US67424L1008 OBALON THERAPEUT. DL-,001

US72940R1023 PLURISTEM THERAPEUTICS