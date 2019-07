Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 25, 2019) - La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) a annoncé aujourd'hui que les activités d'émetteurs au premier semestre de 2019 ont donné lieu à d'excellentes mesures de rendement, la valeur des opérations, les nouvelles inscriptions et la valeur globale des financements ayant été particulièrement solides. La mesure de la valeur des financements a atteint son deuxième plus haut niveau en une période de six mois, comme l'ont souligné les émetteurs de la CSE ayant effectué 94 opérations pour un produit brut de 980 millions de dollars au mois de mai.

Statistiques clés

Les financements réalisés par les émetteurs de la CSE ont totalisé 2,12 milliards de dollars au premier semestre, ce qui représente une augmentation de 26,58 %, par rapport à la même période en 2018;

La CSE a terminé le premier semestre de 2019 avec 518 titres inscrits, soit une hausse de 33,85 % par rapport au 30 juin de l'année dernière;

Le volume des opérations sur des titres inscrits à la CSE était de 11,88 milliards d'actions, soit une baisse de 23,55 %;

Malgré la réduction du volume d'opérations, la valeur des actions négociées sur des titres inscrits à la CSE a totalisé 14,03 milliards de dollars, soit une hausse de 37,82 %.

Le cannabis et les sociétés liées comptaient pour 83 % des capitaux levés au cours du premier semestre, suivis par le secteur des sociétés diversifiées et le secteur des mines. La participation aux opérations de financement des émetteurs de la CSE a été plus large, des investisseurs provenant de 83 pays et autres territoires dans le monde entier ayant participé à ces opérations (69 % des capitaux levés au cours du semestre provenaient de l'extérieur du Canada). Les émetteurs aux États-Unis ont mobilisé 1,058 milliard de dollars, tandis que les émetteurs canadiens ont mobilisé 1,056 milliard de dollars.

Les financements effectués au cours du premier semestre comprenaient un nombre important d'instruments d'emprunt, par exemple, 105 millions de dollars US de créances garanties de premier rang par Green Thumb Industries (GTII), 100 millions de dollars US de débentures convertibles par Harvest Health & Recreation (HARV), et une émission de parts de Trulieve Cannabis (TRUL), composée de 70 millions de dollars US de billets garantis de premier rang et de bons de souscription d'actions à droit de vote subalterne s'y rattachant.

L'excellent rendement de 2018 a été maintenu au cours du premier semestre de cette année-ci, et plusieurs mesures indiquent que la CSE est l'une des destinations privilégiées pour les sociétés qui désirent être cotées en bourse au Canada. Ces catégories sont notamment la capitalisation boursière moyenne des émetteurs (49,47 millions de dollars), la taille moyenne des opérations de financement (5,94 millions de dollars) et la valeur moyenne par opération (3 295 $). La liquidité, mesurée par le volume d'opérations, est également restée solide, soit une moyenne de 9,64 % par mois.

L'accroissement de la présence internationale de la CSE est également un objectif continu important. L'augmentation du nombre de sociétés de l'extérieur du Canada inscrites à la Bourse ainsi que le montant croissant des capitaux étrangers participant aux financements des émetteurs de la CSE témoignent de nos efforts visant à tisser des liens avec des sociétés et des investisseurs à l'étranger et à expliquer les occasions inhérentes à une inscription à la CSE. Au cours du premier semestre de 2019, la CSE s'est concentrée sur l'Amérique du Sud, le Royaume-Uni, Israël et les États-Unis.

La CSE a également ouvert un nouveau studio d'enregistrement de baladoémissions à son siège social de Toronto au premier semestre et a jusqu'à présent diffusé 33 discussions avec des membres de la direction des émetteurs de la CSE et des experts du secteur financier, par l'intermédiaire d'un réseau de distribution solide et croissant.

« Grâce au caractère indépendant de notre propriété, nous sommes en mesure de mener des initiatives permettant d'offrir d'importantes nouvelles occasions pour les émetteurs et de rehausser l'expérience de chaque société inscrite à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes », a affirmé Richard Carleton, président et chef de la direction de la CSE. « L'entrepreneuriat, qui fait partie intégrante de notre culture d'entreprise, nous permet de rester en phase avec les besoins de nos émetteurs, et pendant le reste de cette année et jusqu'en 2020, nous ferons de nouvelles annonces pour montrer comment notre équipe poursuit son travail en vue de renforcer la valeur d'une inscription à la CSE. »

Coordonnées

Richard Carleton

PDG - Bourse des valeurs canadiennes

416 367-7360, richard.carleton@thecse.com



To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/46530