3.000 Bohrstätten sollen zur Produktionsoptimierungstechnologie

ForeSite® von Weatherford migriert werden



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(OTC-PINK: WFTIQ) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") hat einen

Vertrag mit einem südamerikanischen Betreiber in Kolumbien

abgeschlossen, im Rahmen dessen sieben LOWIS®-Standorte (3.000

Bohrlöcher) in die ForeSite®-Softwareplattform zur

Produktionsoptimierung migriert werden. Im Rahmen dieses neu

unterzeichneten Vertrages wird das Unternehmen fünf Jahre lang alle

Wartungs- und Servicearbeiten für die Softwareplattform durchführen

und alle Technik- und Produktionsdienstleistungen bereitstellen, die

erforderlich sind, um das Produktionsleistungsmanagement zu

ermöglichen. Der Vertrag sieht auch die Migration der übrigen Haupt-

und Nebenfelder des Betreibers zu ForeSite vor.



Die Technologie zur Produktionsoptimierung von Weatherford

erstreckt sich von der Bohrung bis hin zum Point-of-Sale und umfasst

Asset-Management-Workflows für die Lebensdauer aller Bohrlöcher, von

natürlichen bis hin zu allen Formen der künstlichen

Fördersystemantriebe, zusätzlich zu Kohlenwasserstoff führenden

Rohrleitungen und Oberflächeneinrichtungen. ForeSite ist die

branchenweit einzige Produktionsoptimierungsplattform auf

Unternehmensebene.



Zuvor nutzte der Betreiber LOWIS, eine Standard-Kontrollanwendung

für Bohrlöcher und Fördersysteme. Der Betreiber entschied sich dafür,

seine laufende Partnerschaft mit Weatherford zu erweitern und nun

auch die branchenführende Technologie zur Produktionsoptimierung in

sein Unternehmen zu integrieren. Die Weatherford-Software hat sich in

einigen der weltweit anspruchsvollsten Bereiche als

Produktionsoptimierungsplattform bewährt, die es Herstellern

ermöglicht, ihre Produktion über ihren gesamten Öl- und

Gasförderbetrieb hinweg zu maximieren. Der Betreiber wird die

ForeSite-Technologie von Weatherford zur Produktionsoptimierung

einsetzen, um Daten in Leistung umzuwandeln und die Monetisierung

dieser Daten zu gewährleisten.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im

Bereich der Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen,

Technologien und Dienstleistungen für die Erdöl- und Gasindustrie

bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig und

verfügt über ein Netzwerk von rund 650 Standorten, unter anderem für

Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie

Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.weatherford.com

