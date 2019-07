Mit Ausnahme der ganz späten Anbaulagen ist die Himbeerernte in Deutschland in den klassischen Sommerkulturen auf der Zielgeraden, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) berichtet. Die Angebotsmengen gehen deutlich zurück und der bisher bestehende Druck am Markt löst sich allmählich auf. Bildquelle: Shutterstock.com Die Preise für Himbeeren beginnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...