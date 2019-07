Der Leverkusener Konzern kommt in einem weiteren Glyphosat-Prozess um eine Milliardenstrafe herum. Wieder senkte ein US-Gericht die Strafzahlung.

Bayer kommt in einem Gerichtsverfahren in Kalifornien um den Unkrautvernichter Glyphosat um eine Milliardenstrafe herum. Richterin Winifred Smith reduzierte am Donnerstag den von einem Geschworenengericht festgelegten Schadenersatz für ein an Krebs erkranktes Ehepaar auf 86,7 Millionen Dollar von zwei ...

