Der "Münchner Merkur" zu EZB:

"Wer darauf gewettet hat, dass mit dem Ende der Ära Draghi auch der Nullzins verschwindet, hat sich verspekuliert. Im Gegenteil: Aus dem Nullzins werden jetzt auch für ganz normale Sparer immer öfter Strafzinsen, und das wird sich auch unter der künftigen EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht ändern. Wie auch: Billiges Geld ist der Stoff, an dem die Schuldenstaaten der Eurozone hängen wie Süchtige an der Nadel. Natürlich ist das eine Form von Betrug am Sparer: Die Schuldner, voran die Finanzminister, sanieren ihre Etats auf Kosten der kleinen Leute, denen zunehmend die Möglichkeit geraubt wird, risikoarm für ihr Alter vorsorgen können. Aber die Sparer können sich wehren: Indem sie sich am Erfolg der Unternehmen beteiligen und Aktien statt Staatsanleihen kaufen."/al/DP/nas

