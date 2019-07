"Nordwest-Zeitung" zu Boris' Söldnertruppe:

"Es hätte ganz gut gepasst, wenn Boris Johnson sich den Zutritt zu Nummer 10, Downing Street per Rammstoß verschafft hätte oder in den Regierungssitz durchs eingeschlagene Fenster eingestiegen wäre. Mit seiner Brachial-Taktik war der neue britische Premierminister schließlich schon im Brexit-Wahlkampf als harter Ausstiegs-Befürworter und jetzt als Kandidat der Konservativen erfolgreich. Auch sein Kabinett wirkt eher wie eine Söldnertruppe, um die jahrzehntelange Verbindung zum EU-Kontinent schnell und endgültig zu meucheln. Die vom 55-Jährigen ausgewählten Regierungsmitglieder stehen fest an seiner Seite und damit für das schnelle Ende am 31. Oktober - mit oder ohne Austrittsvertrag. In einer Zeit, in der politisches Handeln immer häufiger von Größenwahn und Maulheldentum bestimmt wird, bereitet sich Boris Johnson mit dem Dampfhammer darauf vor, seinem Land den endgültigen Schlag zu versetzen."/al/DP/nas

