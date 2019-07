Aldi, Lidl und Co. steigen in den Wohnungsbau ein und schüren die Hoffnung auf bezahlbare Mieten. Das Ende der Wohnungsnot? Nicht ganz. Hinter der Bauwut der Einzelhändler steckt ein anderes Kalkül.

Wenn Christof Hake im Waldbronner Gemeinderat seine Baupläne präsentiert, dann sieht er durchs Fenster genau jenes Grundstück, das er grundlegend verändern will: Aktuell steht dort ein strahlend weißer Aldi-Markt, mit großem Parkplatz vor dem Eingang.

Als die Filiale vor über 20 Jahren gebaut werden sollte, musste zuvor ein ganzer Hang abgetragen werden, um Platz zu schaffen. Nun hat Aldi Süd in dem 12.000-Einwohner-Städtchen nahe Karlsruhe noch mal Großes vor. Hake zeigt auf einen langen, grünen Zaun, der parallel zur Seitenfassade verläuft und den Laden von einem angrenzenden Fußballplatz trennt: "Hier wird man in Zukunft in die Tiefgarage fahren", sagt der Manager, der bei Aldi Süd die Filialentwicklung koordiniert. Von den Parkdecks aus fahren Fahrstühle hinauf zur Filiale - und zu den darüberliegenden Wohnungen.

Unten einkaufen, oben wohnen? Der Markt in Waldbronn zählt zu jenen Bauprojekten, die derzeit fast überall im Land als neues Instrument im Kampf gegen den Wohnungsmangel gepriesen werden. Vor allem in Großstädten, an Universitätsstandorten und im Umland der Metropolen wollen die Handelsriesen neue Filialen in Kombination mit Wohnungen errichten.

Architekten in Rage

Das Schwesterunternehmen Aldi Nord preschte bereits 2018 mit dem Versprechen vor, in den kommenden Jahren 2000 Wohnungen in Berlin zu bauen. Auch die Wettbewerber Lidl, Penny, Norma und Netto präsentieren sich neuerdings als Fans von Kindergärten, Studentenbuden und klassischen Wohnungen neben ihren Läden. Oder besser: auf ihnen. Denn vor allem über den Dächern der Discounter haben Stadtplaner und Wissenschaftler ein gigantisches Potenzial ausgemacht: Hunderttausende zusätzliche Wohnungen könnten entstehen, würden die einstöckigen Supermärkte, die noch immer das Bild vieler Städte prägen, umgebaut und aufgestockt. Sind Aldi und Co. also die Retter aus der Wohnungsnot, die letzte Bastion gegen steigende Mieten in deutschen Metropolen?

Aldi-Süd-Manager Hake lacht kurz auf als er die Frage hört: "Wir können die Wohnungsnot sicher nicht beseitigen." Allenfalls könne man "einen Beitrag dazu leisten, die Situation zu verbessern", sagt er und zückt einen Architektenentwurf. Der zeigt, wie der Waldbronner Laden in Zukunft aussehen soll. Vier Gebäudekomplexe mit zwei bis vier Etagen plus Doppelgeschoss für ein Penthouse sollen auf dem Dach der Filiale entstehen. Über einem angrenzenden Drogeriemarkt sind weitere Wohnungen geplant. Bald schon soll der bisherige "Flachmann", wie die einstöckigen Läden mit Satteldach und großem Parkplatz im Branchenjargon genannt werden, weichen.

1000-fach stehen die Flachmänner in Deutschland, vorzugsweise an Ausfallstraßen, oft aber auch mitten in Wohnquartieren, was Architekten regelmäßig in Rage versetzt. Durch die Niedrigbauten werde viel Platz verschenkt, moniert Franz Pesch, emeritierter Professor für Stadtplanung an der Universität Stuttgart, "von den negativen Auswirkungen auf das Stadtbild ganz zu schweigen." Immer wieder habe es in der Vergangenheit zwar Ideen gegeben, die Flächen besser zu nutzen. Doch die Discounter blockten ab. "Der ‚Flachmann' war Standard", konstatiert Pesch. Erst seit Kurzem spürt er Bewegung im Markt.

Gerade hat sein Büro den Zuschlag für ein Projekt in Esslingen bei Stuttgart erhalten. Auf einem rund 10.500 Quadratmeter großen Gelände soll ein neuer Lidl-Markt entstehen, zusätzlich ein Drogeriegeschäft, ...

