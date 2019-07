=== *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 2Q, München 07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Ergebnis 1H, Augsburg 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey 07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H, Paris 07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-1,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q, Newbury *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 100 zuvor: 101 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt 10:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H, Berlin 12:00 GB/Linde plc, HV, London *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook *** 14:30 US/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq *** - US/Justizministerium, möglicherweise Entscheidung zur Fusion von T-Mobile US und Sprint, Washington - IT/Landesweite Streiks im italienischen Luftverkehr - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (DBRS), ESM (DBRS), Finnland (Fitch und Moody's), Moldawien (Moody's), Niederlande (DBRS), Slowakei (S&P), Tschechien (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 26, 2019

