SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Bayer muss auch im dritten Schadensersatzprozess um den Unkrautvernichter Glyphosat weniger Strafe zahlen als ursprünglich von einer Jury entschieden. Die für den Fall des Ehepaares Alberta und Alva Pilliod zuständige Richterin Winifred Smith am Gericht in Oakland senkte den sogenannten Strafschadensersatz aus formalen Gründen auf 86,7 Millionen Dollar. Die ursprüngliche Summe sei zu hoch, entschied Smith, die schon in der vergangenen Woche eine Senkung in Aussicht gestellt hatte.

Die Jury hatte in dem Fall des an Krebs erkrankten Ehepaares im Mai eine Strafzahlung von 2 Milliarden Dollar gegen Bayer verhängt, zusätzlich zum eigentlichen Schadensersatz. Richterin Smith beschränkte die Strafzahlung nun auf gut das Vierfache des Schadensersatzes.

Allerdings lehnte Smith den Antrag von Bayer ab, komplett auf eine Strafzahlung zu verzichten. Nach ihrer Ansicht stützen die im Prozess vorgelegten Beweise die Meinung der Jury, dass Roundup die Krebserkrankung bei den Pilliods verursacht hat und dass Monsanto es versäumt hat, vor potenziellen Gefahren zu warnen. "Es gibt Beweise dafür, dass Monsanto Informationen hatte, die der wissenschaftlichen oder medizinischen Gemeinschaft nicht zur Verfügung standen", schrieb sie. Monsanto habe überdies versucht, wissenschaftliche Untersuchungen zu verhindern.

Bayer nannte die Reduzierung der Strafe einen "Schritt in die richtige Richtung". Der Konzern sei aber weiterhin der Ansicht, dass das Urteil und der Schadensersatz nicht von Beweisen im Verfahren gestützt werden.

Bereits in den beiden anderen Glyphosat-Verfahren, in denen es bereits ein Urteil gibt, war die gegen Bayer verhängte Strafzahlung der Jury von dem Richter kassiert und gesenkt worden. Einer grundsätzlichen Revision gaben die Richter nicht statt, auch Smith nicht.

Bayer kündigte deshalb wie in den vorangegangenen Prozessen an, in Berufung zu gehen. Der Konzern sieht sich nach Übernahme des Monsanto-Konzerns einer Klagewelle wegen des Totalherbizids Roundup ausgesetzt. Die Kläger machen den glyphosathaltigen Unkrautvernichter für ihre Krebserkrankungen verantwortlich. Bayer hält das Mittel dagegen bei sachgerechter Nutzung für sicher und bestreitet das Krebsrisiko.

