MUNICH RE - Doris Höpke ist im Vorstand des Rückversicherers Munich Re eine der Schlüsselfiguren beim Konzernumbau. Sie setzt auf Internationalisierung und kämpft im Wettbewerb um Mitarbeiter auch gegen BMW, Google und Microsoft. "Profitabler, digitaler und schlanker" sollte der Rückversicherer werden, lautete die Vorgabe. Oder anders formuliert: Mit weniger Aufwand sollte in der Zukunft mindestens das gleiche Ergebnis erreicht werden. (Handelsblatt S. 26)

ABB - ABB wird in Kürze bekannt geben, wer den Schweizer Industriekonzern künftig führen soll. Bei den Spekulationen um den Nachfolger taucht immer wieder der Name Börje Ekholm auf. Der Schwede führt den Netzwerkausrüster Ericsson und gilt als Vertrauter der Familie Wallenberg, die der größte ABB-Aktionär ist. (FAZ S. 22)

ADVENT - Der US-Finanzinvestor Advent bietet 4 Milliarden Pfund (5 Milliarden Dollar) für den britischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungszulieferer Cobham. Es ist ein weiterer Beleg für den sich auch in Europa beschleunigenden Trend, dass Beteiligungsgesellschaften Unternehmen von der Börse wegkaufen. Die Aktionäre sollen 165 Pence in bar erhalten, was einer Prämie von 34 Prozent auf den Schlusskurs am Vortag entspricht und einem Aufschlag von 50 Prozent auf den Durchschnitt der vergangenen drei Monate. Cobham stellt mit mehr als 10.000 Beschäftigten kritische Komponenten her, die in jedem Airbus-Passagierflugzeug zu finden sein sollen, und produziert für Satellitenkommunikationsausrüstung sowie Teile, die Explosionen von Treibstofftanks im A 320 verhindern. Der Pionier der Betankung von Jets in der Luft hat keine Nettoschulden, sondern eine positive Nettofinanzposition bei einem leicht negativen freien Cashflow. (Börsen-Zeitung S. 11)

July 26, 2019 00:20 ET (04:20 GMT)

