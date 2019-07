FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach der enttäuschenden Reaktion der Anleger auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag dürften sich die Kurse am Freitag stabilisieren. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,29 Prozent höher auf 12 396 Punkte. Anleger dürften sich nun erst einmal neu orientieren. Am Donnerstag hatten Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi zu Konjunktur und Geldpolitik nicht mehr ausgereicht, um Investoren zu weiteren Käufen zu bewegen. Die Kurse waren stattdessen unter Druck geraten. In dieser Woche zeichnet sich aber für den Dax immerhin noch ein Plus von gut einem Prozent ab.

USA: - SCHWÄCHER - Der Glaube an weiterhin großzügige Währungshüter war den Anlegern an den US-Börsen am Donnerstag kein Kaufargument mehr. Am Tag nachdem der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes neue Rekorde schrieben ging es nun für alle New Yorker Indizes bergab. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,47 Prozent auf 27 140,98 Punkte. Das Kursbarometer der Wall Street erlitt so seinen größten Tagesverlust seit einem Monat.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die schwache Verfassung der globalen Aktienmärkte hat am Freitag auch auf die Märkte in Asien abgestrahlt. In Japan gab der Nikkei 225 um 0,61 Prozent nach. Für die laufende Woche zeichnet sich somit aber noch immer ein leichtes Plus ab. In Hongkong büßte der Hang Seng 0,51 Prozent ein und der CSI 300 an Chinas Festlandbörsen sank um 0,16 Prozent. Die Märkte folgten damit der schwächeren Verfassung der US-Börsen. Auch in Europa waren die Börsen nach den jüngsten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank unter Druck geraten.

DAX 12.362,10 -1,28%

XDAX 12.345,74 -1,79%

EuroSTOXX 50 3.510,15 -0,64%

Stoxx50 3.194,90 -0,62%

DJIA 27.140,98 -0,47%

S&P 500 3.003,67 -0,53%

NASDAQ 100 7.929,87 -1,01%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,16 -0,03%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1147 0,00%

USD/Yen 108,63 0,00%

Euro/Yen 121,09 0,00%°

ROHÖL:

Brent 63,45 +0,06 USD

WTI 56,17 +0,15 USD°

/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0047 2019-07-26/07:32