Wenn eine Standardaktie wie BASF heute auf dem Niveau des Jahres 2010 notiert, dann muss etwas Grundsätzliches nicht stimmen. Taucht man bei BASF etwas tiefer in die Details ein, wird man schnell fündig. Ein großes Problem der Aktie ist, dass kaum Gewinne erwirtschaftet werden. Was an Kapitalrendite hereinkommt, ist so gering, dass die Kapitalkosten nur mit Mühe erwirtschaftet werden. Das wäre weit weniger dramatisch als es ist, hätte sich die Nettoverschuldung des Konzerns im letzten Geschäftsjahr ... (Dr. Bernd Heim)

