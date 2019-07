Gestern in New York: Alphabet/Google legte im Umsatz 19 % zu und erreichte 38,9 Mrd. $. Der Gewin stieg auf 9,95 Mrd. $, doch das entsprach nicht ganz den Erwartungen, worauf die Aktie zurückfiel. Amazon schaffte 2,6 Mr. $ Gewinn, ebenfalls neuen Rekord (bereinigt), doch das war den Analysten zu wenig. Die zwei wichtigsten Tech-Adressen nach zuvor Apple und Facebook sind damit die Spitze im gegenwärtigen Meinungsfeld in New York. Zusammengefasst: Keiner wagt eine Richtung vorauszusagen.



