TAGESTHEMA

Bayer muss auch im dritten Schadensersatzprozess um den Unkrautvernichter Glyphosat weniger Strafe zahlen als ursprünglich von einer Jury entschieden. Die für den Fall des Ehepaares Alberta und Alva Pilliod zuständige Richterin Winifred Smith am Gericht in Oakland senkte den sogenannten Strafschadensersatz aus formalen Gründen auf 86,7 Millionen Dollar. Die ursprüngliche Summe sei zu hoch, entschied Smith, die schon in der vergangenen Woche eine Senkung in Aussicht gestellt hatte.

Die Jury hatte in dem Fall des an Krebs erkrankten Ehepaares im Mai eine Strafzahlung von 2 Milliarden Dollar gegen Bayer verhängt, zusätzlich zum eigentlichen Schadensersatz. Richterin Smith beschränkte die Strafzahlung nun auf gut das Vierfache des Schadensersatzes.

Allerdings lehnte Smith den Antrag von Bayer ab, komplett auf eine Strafzahlung zu verzichten. Nach ihrer Ansicht stützen die im Prozess vorgelegten Beweise die Meinung der Jury, dass Roundup die Krebserkrankung bei den Pilliods verursacht hat und dass Monsanto es versäumt hat, vor potenziellen Gefahren zu warnen. "Es gibt Beweise dafür, dass Monsanto Informationen hatte, die der wissenschaftlichen oder medizinischen Gemeinschaft nicht zur Verfügung standen", schrieb sie. Monsanto habe überdies versucht, wissenschaftliche Untersuchungen zu verhindern.

Bayer nannte die Reduzierung der Strafe einen "Schritt in die richtige Richtung". Der Konzern sei aber weiterhin der Ansicht, dass das Urteil und der Schadensersatz nicht von Beweisen im Verfahren gestützt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 NL/Signify NV, rgebnis 2Q

07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H

07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Zwischenbericht 1Q

10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H

12:00 GB/Linde plc, HV

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-1,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 100 zuvor: 101 - US 14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 1,75 bis 2 Mrd EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 Auktion 1,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit September 2032 im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:30 PL/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit Mai 2021 Auktion 2,25-prozentiger Aneihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Gesamtvolumen von 4 Mrd bis 7 Mrd PLN

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.387,50 0,13 S&P-500-Future 3.013,00 0,22 Nikkei-225 21.661,37 -0,44 Schanghai-Composite 2.932,60 -0,16 +/- Ticks Bund -Future 174,20 -2 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.362,10 -1,28 DAX-Future 12.336,50 -1,78 XDAX 12.345,74 -1,79 MDAX 26.099,14 -0,73 TecDAX 2.908,05 -1,31 EuroStoxx50 3.510,15 -0,64 Stoxx50 3.194,90 -0,62 Dow-Jones 27.140,98 -0,47 S&P-500-Index 3.003,67 -0,53 Nasdaq-Comp. 8.238,54 -1,00 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,22 +3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kleinen Erholung rechnen Marktteilnehmer am Freitag zu Börsenbeginn. Die Stimmung profitiert unter anderem von guten Zahlen von Intel und von Alphabet-Google. "Der Markt sollte die kleine Enttäuschung über die EZB schnell abstreifen", sagt ein Händler. Auch wenn der Druck auf die Fed zu einer großen Zinssenkung mit der noch abwartenden Haltung der EZB nachgelassen habe, blieben die Weichen klar auf Lockerung gestellt. Die Deutsche Bank rechnet beim EZB-Einlagensatz mit zwei Zinsschritten a 10 Basispunkten im September und im Dezember sowie mit der Wiederaufnahme von Quantitative Easing. Im Blick stehen zum Wochenausklang neben der Berichtsaison die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Erwartet wird, dass die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat und die US-Wirtschaft mit einer annualisierten Jahresrate von 2 Prozent gewachsen ist nach 3,1 Prozent im ersten Quartal. Vor Börsenbeginn in Europa gibt es noch Daten zum französischen Verbrauchervertrauen.

Rückblick: Leichter - Hatte EZB-Präsident Draghi mit Aussagen zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik die Börsen zunächst gestützt und den Euro auf neue Jahrestiefs gedrückt, ging es später in die Gegenrichtungen. So habe Draghi von einer uneinheitlichen Einstellung der EZB-Mitglieder zu den Details möglicher geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen gesprochen, hieß es Trendumkehr. Außerdem sei eine Zinssenkung noch nicht diskutiert worden. Zudem prüft die EZB Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen von Minuszinsen bei Banken. Während der Index der europäischen Bankenwerte etwas nachgab, stieg der Euro-Stoxx-Banken-Index um 0,2 Prozent. Belastet wurde die Stimmung auch vom Ifo-Geschäftsklima. Dieses war auf den niedrigsten Stand seit April 2013 gefallen. Astrazeneca hob den Umsatz-Ausblick an, die Titel stiegen um 7,7 Prozent. Für Roche ging es nach Zahlenausweis um 0,2 Prozent nach oben. Neue Medikamente hätten besser als erwartet abgeschnitten, so Jefferies. Der Index der Pharmatitel führte die Gewinnerseite mit einem Plus von 0,2 Prozent an. Der Index der Nahrungmittel- und Getränke-Aktien gewann 0,1 Prozent. Hier stiegen Anheuser-Busch nach guten Quartalszahlen um 4,2 Prozent. Für Nokia ging es um 7,3 Prozent nach oben. Besonders die starke Nachfrage nach 5G-Ausrüstung kam gut an. Von nur durchwachsenen Geschäftszahlen sprach Citi bei LVMH. Der Kurs gab um 1,1 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - EZB-Präsident Draghi sorgte für eine Talfahrt. Vorübergehend fiel der DAX um 300 Punkte. Mit den in Aussicht gestellten Hilfsmaßnahmen für die Banken gewannen Deutsche Bank 1,5 Prozent und Commerzbank 1 Prozent. Der Ifo-Index drückte auf die im DAX stark gewichteten Auto- und Chemietitel. Covestro fielen nach Kurszielsenkungen um 3,7 Prozent. Daimler gaben 1,9 Prozent ab. Dagegen stiegen die vergleichsweise konjunkturunabhängigen RWE um 0,9 Prozent. Deutsche Börse legten nach Geschäftszahlen und dem bestätigten Ausblick 0,2 Prozent zu. Die Geschäftszahlen hatten die Erwartungen erfüllt. Trotz besserer Geschäftszahlen ging es für die VW-Aktie um 2,9 Prozent nach unten. Hella fielen um 5,6 Prozent. Der EBIT-Ausblick lag deutlich unterhalb des Konsens. Qiagen brachen um 5,1 Prozent ein, nachdem auch das Biotechnologie-Unternehmen den Ausblick gesenkt hatte. Kion lieferte überzeugende Geschäftszahlen. Für Kion ging es um 1 Prozent nach oben. Aixtron kamen sogar auf ein Plus von 14 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick. Adva gaben um 1,3 Prozent nach. Nach Einschätzung aus dem Handel war die Marge leicht unter den Schätzungen ausgefallen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Cancom-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 4,5 Prozent höher getaxt. Der IT-Dienstleister hat im zweiten Quartal den Umsatz und das bereinigte EBITDA kräftig gesteigert.

USA / WALL STREET

Leichter - Neben einigen enttäuschenden Unternehmenszahlen, unter anderem von Tesla, stand vor allem die Europäische Zentralbank (EZB) im Fokus des Marktes. Diese hat zwar den Startschuss für eine neue Runde geldpolitischer Lockerungen gegeben, doch die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi überzeugten die Investoren nicht. Diese seien nicht so deutlich ausgefallen, wie sich das der Markt zunächst vorgestellt hat, sagte eine Teilnehmerin. Tesla brachen um 13,6 Prozent ein. Der Hersteller von Elektroautos hat einen höheren Verlust ausgewiesen als Analysten erwartet hatten. Zusätzlicher Druck kam auf, weil Technikchef J.B. Straubel nach mehr als 15 Jahren bei dem Unternehmen diesem künftig nur noch als Berater zur Verfügung steht. Ford büßten 7,4 Prozent ein. Der Automobilkonzern enttäuschte mit Quartalszahlen und Ausblick. Facebook reduzierten sich um 1,9 Prozent, obwohl das soziale Netzwerk trotz einer erneuten Rückstellung im Zuge der Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde FTC wegen Datenschutzverstößen besser als erwartete Ergebnisse vermeldete. Die Aktie hat seit Jahresbeginn aber schon um 50 Prozent zugelegt, so das es hier zu einzelnen Gewinnmitnahmen gekommen sein könnte, so ein Beobachter. Die EZB-Aussagen belasteten auch den US-Rentenmarkt. Dazu kamen besser als erwartete US-Daten. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 2,3 Basispunkte auf 2,07 Prozent.

